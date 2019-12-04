Haberler » Güncel » Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Haber

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

04.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:57Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise ve Hakkari'de 8, Muş'ta 4, Bitlis'te ise 3 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:38 Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesine dava - Haber
11:38 İZKAD'ın gönüllü annelerinden "Sevgi İvmekleri Projesi" - Haber
11:36 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı - Haber
11:36 Gaziantep'te fabrikadaki yangına müdahale sırasında 7 işçi rahatsızlandı - Haber
11:36 İçişleri Bakanlığı Kasım Ayı Bilgilendirme Toplantısı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı
4.12.2019 11:47:49