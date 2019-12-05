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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge geneli için kar yağışı uyarısında bulundu.

05.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:42Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge geneli için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 6, Hakkari'de 5, Muş'ta 4 ve Bitlis'te 3 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

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