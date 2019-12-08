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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van'ın güney ilçeleriyle Hakkari çevrelerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

08.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:35Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, 'ın güney ilçeleriyle çevrelerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Van ilinin güney ilçeleri ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 6, Hakkari'de 4, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 5 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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