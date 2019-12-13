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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

13.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:23Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, ve çevrelerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Muş ve Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 6, Bitlis'te 1, Hakkari'de 4 ve Muş'ta 6 derece olması beklenmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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