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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın kar yağışlı geçeceğini duyurdu.

23.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:30Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın kar yağışlı geçeceğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, " ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise 'da eksi 2, Hakkari'de eksi 4, Bitlis'te eksi 4 ve Muş'ta 0 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Sabah, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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