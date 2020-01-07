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Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kayseri'de dün başlayan kuvvetli rüzgarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

07.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:52 Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
'de dün başlayan kuvvetli rüzgarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtının, akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Hızı saatte zaman zaman 80 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saat 08.00'e kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesine karşı tedbirli olunması istendi.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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