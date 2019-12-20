Haberler » Güncel » Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Haber

Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı

İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Meteoroloji 5 kent için daha uyarı yayınladı. Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta etkili olan sis ve pusun bu hafta sonu yerini fırtına ve yağışa bırakacağı bildirildi.

20.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pazartesi , , , Sivas ve Yozgat çevrelerinde sabah saatlerinden sonra zamanla aralıklı yağmurlu geçeceği, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

YAĞMUR SALI GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Esmesi beklenen kuvvetli rüzgarın etkisini salı günü Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde etkisini azaltarak devam ettirmesi ve aynı günün akşamında hafiflemesinin beklendiği vurgulayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINDA KARA DÖNÜŞECEK

"Hafta başında yurt genelinde görülmeye başlanacak yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor."

Beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İÇİN DE UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde saate 60-80 kilometre yer yer 100 kilometre hızda eseceğinin tahmin edildiğini belirterek vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

3 BÜYÜK İLDEKİ DURUM

3 büyük ildeki hava durumu ise şu şekilde belirtildi:

Ankara'da yağışın pazar günü akşam saatlerinden sonra başlaması ve aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde önümüzdeki hafta ortası çarşamba akşamına kadar devam etmesi beklenmektedir. Rüzgarın pazartesi günü güneybatı yönünden fırtına şeklinde 60-80 km/saat hıza ulaşması tahmin edilmektedir.

İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği, rüzgarın güneybatı yönlerden cumartesi günü kuvvetli, pazar günü ve pazartesi sabah saatlerine kadar ise fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

İzmir'de hafta sonu cumartesi günü başlayacak yağışların pazar ve pazartesi günleri de devam edeceği ve salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ve bu yağışların pazartesi günü gök gürültülü sağanak şeklide ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden cumartesi günü kuvvetli (40-60 km/saat) Pazar günü ise kuvvetli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı

Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:14   Kız arkadaşının öldürdüğü polis memuru toprağa verildi - Haber
23:14   Polonya'da tartışmalara neden olan yasa kabul edildi - Haber
23:12   AK Parti'li Işık: "Türkiye, savunma sanayisinde çok büyük bir devrim yaptı" - Haber
23:10   TBMM'de ikramlar yarıştı - Haber
23:10   Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına ilişkin ÇED raporu iptal edildi - Haber
22:45   Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Haber
21:48   Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Haber
21:30   Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Haber
21:22   Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Haber
20:04   Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Haber
20.12.2019 23:22:52