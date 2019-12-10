Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı

Vatandaşları kuvvetli meteorolojik hadiselerde ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarı, Antalya'da yarın ve perşembe günü beklenen aşırı yağışlar için verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Burdur'un doğusuyla Isparta'nın güneyinde görülecek yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Söz konusu bölgede perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de de cuma gününün ilk saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İLK KIRMIZI KODLU UYARI

Antalya'da bugün başlayan sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetlenmesi ve perşembe öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi bekleniyor. Bu uyarı, kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamındaki ilk kırmızı kodlu uyarı olma özelliğini taşıyor.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde bugün başlayacak sağanağın gece saatlerinde kuvvetlenmesi ve perşembe sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Güney Ege'de ise rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

HORTUM OLUŞMA RİSKİ VAR

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.