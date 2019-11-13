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Meteorolojiden Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde bu geceden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

13.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:20Meteorolojiden Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı
Kıyı ile Batı 'in kıyı kesimlerinde bu geceden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışın geceden itibaren 'nin batı kıyıları (Çanakkale merkezi, Gökçeada, Eceabat, Ezine, Ayvacık, Bozcaada ilçeleri), İzmir'in güney ve batı kıyıları (İzmir merkez, Buca, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk ilçeleri), Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim ilçeleri), ili geneli ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) "kuvvetli" (21-50 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor.
Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde ise sağanağın "çok kuvvetli" (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Çanakkale, Akdeniz, Muğla, Ege, Güncel

Kaynak: AA

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