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Meteorolojiden Konya'da fırtına uyarısı

Konya'da perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

25.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:32Meteorolojiden Konya'da fırtına uyarısı
'da perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya genelinde 27 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sabah, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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