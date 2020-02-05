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Meteorolojiden Konya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Konya'nın güney ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

05.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:36Meteorolojiden Konya için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, 'nın güney ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Konya'da etkisini artırması beklenen sağanağın, güney ilçelerinde ( , Akören, Derebucak, Yalıhöyük, Ahırlı, Bozkır, Güneysınır, Hadim ve ) yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Alacabel Geçidi başta olmak üzere 1500 metreden yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu kapsamda sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Seydişehir, Taşkent, Konya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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