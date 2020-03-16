Menü
Haberler ›› Güncel ››Meteorolojiden Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısı - Güncel

Meteorolojiden Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

16.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:46
Meteorolojiden Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısı
Konya , Karaman , Aksaray ve Niğde için, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın saatteki hızının 50-80 kilometreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 100 kilometreyi bulması öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Aksaray, Karaman, Konya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Güncel
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Güncel
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Güncel
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu