Meteoroloji açıkça uyardı: Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir derecede artmasının beklendiğini duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Ramazan bayramına bir hafta kala hava sıcaklıkları 10 derece kadar artacak.

HAVA SICAKLIKLARI 10 DERECE ARTACAK

Haziran ayına birkaç gün kala, yaz mevsimi kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. Ramazan bayramına bir hafta kala hava sıcaklıkların 10 derece kadar artacağı öğrenildi. Afrika'dan gelen sıcak havanın etkisini gösterdiği Bodrum'da yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Bodrum'da hava sıcaklığının 29-30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

AFRİKA ÜZERİNDEN GELEN SICAKLIKLAR YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarının artacağı uyarısını yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

10.00 İLE 16.00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT

Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir."

Kaynak: İHA