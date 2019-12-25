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Meteorolojiden kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulundu.

25.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:33 Meteorolojiden kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu geçeceği belirtilerek, "Öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekler kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İl merkezleri için ise günün en yüksek sıcaklıkları 'da 6, Hakkari'de 4, Bitlis'te 5 ve Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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