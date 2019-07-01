01.07.2019 09:13
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli'de kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Malatya , Elazığ , Bingöl , Adıyaman ve Tunceli 'de kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu illerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bölge genelinde sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı öngörülürken rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA
Bingöl , Elazığ , Malatya , Tunceli , Güncel

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