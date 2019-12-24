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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

24.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:47 Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise 'da 9, Hakkari'de 7, Bitlis'te 6 ve Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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