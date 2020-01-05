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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

05.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:48 Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, , , ve Aksaray'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarların güneyli yönlerden kuvvetli, Konya, Karaman ve Niğde'de ise yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Karaman, Niğde, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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