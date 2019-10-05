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Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

05.10.2019 17:40Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleriyle, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi öneriliyor.

Kastamonu, İstanbul, Sakarya, Yalova, Ekonomi

Kaynak: AA

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