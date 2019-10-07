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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarı

METEOROLOJİ, Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

07.10.2019 12:50Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarı
METEOROLOJİ, Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda,  "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, Marmara, Güncel

Kaynak: DHA

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