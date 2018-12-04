Meteorolojiden "Kuvvetli Yağış" Uyarısı

Akdeniz
kıyıları, İstanbul
, Kocaeli
, Bursa
, Yalova
, Hakkari
ve Şırnak
çevreleri için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Bazı bölgelerde yağışın yanı sıra fırtınamsı rüzgar da bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye
genelinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Doğu Karadeniz
kıyılarıyla Artvin
ve Ardahan
dışında tüm yurtta yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur
ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Erzurum
, Kars
, Ağrı
ve Van
çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği belirtilen rüzgarın Marmara
, Ege
ve Orta Akdeniz'de fırtınamsı hale dönüşmesi öngörülüyor.
Ülkenin güneydoğusunda beklenen yağışların yarın 06.00-18.00 saatlerinde Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli yağmur ve sağanak, 2 bin metre üzeri rakımlı yerlerde ise yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ve yetkililerin, muhtemel ani sel, su baskını
ve yüksek yerlerde kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
İstanbul,Şırnak,Hakkari,Akdeniz
04 Aralık 2018 Salı 13:01