Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

İç Anadolu
'nun batısı ve İç Ege
'de beklenen kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 21.00'e kadar devam edecek yağışların Ankara
, Eskişehir
, Kırıkkale
, kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Konya
, Afyonkarahisar
, Uşak
, Kütahya
, Denizli
, Bilecik
ve Isparta
çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
Güncel