21.06.2019 09:01
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde 21 Haziran saat 15.00'a kadar kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde 21 Haziran saat 15.00'a kadar kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısı yaparak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Yapılan uyarıda "Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kuvvetli yağışın 21 Haziran 2019 bugün 15: 00'da sona ermesi bekleniyor. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Sakarya, Zonguldak, Düzce, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güncel

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