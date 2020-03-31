Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

31.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:29
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Bitlis , Muş ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (01.04.2020 Çarşamba) akşam saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizde kuvvetli olacağı (25-50 kg/m2 ) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakkari, Bitlis, Muş, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
İnfaz düzenlemesi Meclis Başkanlığı’na sunuldu! Beş suç kapsam dışı Haberler
İnfaz düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Beş suç kapsam dışı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:24: Adıyaman'da sağlık çalışanları için korumalı maske üretiliyor - Haber 16:23: Yumurtalık kistleri kanser habercisi mi? - Haber 16:22: flaş//4 - Haber 16:22: Yüksekovalı öğretmenlerden siperlik maske üretimi - Haber 16:22: Karantina süresi dolan vatandaşlar yurtlardan ayrılıyor - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber