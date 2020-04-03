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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve Bitlis için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

03.04.2020 08:43 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:43
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve Bitlis için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması ve yükseklerinde karla karışık yağmur yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Van'da 12, Muş'ta 8, Bitlis'te 6 ve Hakkari'de 6 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yağışların; Bitlis, Muş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Bitlis, Muş, Güncel
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