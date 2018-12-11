Meteorolojiden Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, yarın bölge genelinde kuvvetli kar yağışı, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı beklendiğini duyurdu. Van
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette, ara sıra kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı; Van 1, Muş
4, Bitlis
1 ve Hakkari
'de eksi 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van 7, Bitlis 2, Muş 5 ve Hakkari'de 0 derece olması beklenmektedir. Yağışların; bugün Muş ve Bitlis çevrelerinde, yarın ise bölge genelinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayı, kuvvetli lodos ile birlikte tipi şeklinde kar yağışı, görüş mesafesinden azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN
Sabah,Van
11 Aralık 2018 Salı 14:40