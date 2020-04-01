Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli yağış ve çığ uyarısında bulundu.

01.04.2020 08:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:33
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli yağış ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların Muş , Bitlis , Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van ve Muş'ta 8, Bitlis ve Hakkari'de 6 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizde kuvvetli olacağı (25-50 kg/m2) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakkari, Bitlis, Muş, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı, pazar yerleri için yeni tedbirler getirdi Haberler
İçişleri Bakanlığı, pazar yerleri için yeni tedbirler getirdi
Ankara’daki diplomat ’Türkiye mazlumların dostudur’ dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı Haberler
Ankara'daki diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Hırsızlık yaparken yakalanan şahıs, dükkan sahibini bıçakladı Haberler
Hırsızlık yaparken yakalanan şahıs, dükkan sahibini bıçakladı
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Haberler
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
2020’de gerçekleşmeyen bir bu kalmıştı! Dünyaya meteor düştü Haberler
2020'de gerçekleşmeyen bir bu kalmıştı! Dünyaya meteor düştü
Soylu, Yavaş ve İmamoğlu’nun yardım kampanyasını neden durdurduğunu canlı yayında anlattı Haberler
Soylu, Yavaş ve İmamoğlu'nun yardım kampanyasını neden durdurduğunu canlı yayında anlattı
Beyaz Saray’dan uyarı niteliğinde tahmin: ABD’de 200 bin insan ölebilir Haberler
Beyaz Saray'dan uyarı niteliğinde tahmin: ABD'de 200 bin insan ölebilir
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim Haberler
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim

Son Dakika Güncel Haberleri

09:01: Bayrampaşa Belediyesi'nden çocuklara 'evde kal' hediyesi - Haber 08:59: Bakan Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü - Haber 08:59: Bakan Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü - Haber 08:59: Liseli Dilara, koronavirüsün resmini çizdi - Haber 08:58: Yaşlılara nezaketle 'evde kal' dediler - Haber 08:44: Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak - Haber 08:28: Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı - Haber 08:08: Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti - Ekonomi 23:19: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır - Haber 23:04: İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haber 23:02: ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok - Haber 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber