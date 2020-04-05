Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un Avrupa Yakası, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve Ege Bölgesi'nde bugün kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

05.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:00
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Edirne , Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un Avrupa Yakası, Balıkesir 'in kuzey kesimleri ve Ege Bölgesi'nde bugün kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Edirne, Ege, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Ekonomi
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors’dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:08: Dev projenin yüzde 67'si bitti - Ekonomi 10:02: Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti - Ekonomi 09:52: MADSİAD Başkanı Efendioğlu: "Gelin bu yılı para kazanma yılı değil ekmek paylaşma yılı ilan edelim" - Ekonomi 09:51: MADSİAD Başkanı Efendioğlu: "Gelin bu yılı para kazanma yılı değil ekmek paylaşma yılı ilan edelim" - Ekonomi 09:50: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber 21:08: Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak - Ekonomi 14:06: Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek - Ekonomi 12:29: Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu - Ekonomi 12:20: Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek - Ekonomi 11:48: Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı - Ekonomi