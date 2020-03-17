Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.
17.03.2020 08:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:33
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların Van ilinin güneyinde, Bitlis , Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van'da 8, Muş'ta 5, Bitlis'te 3 ve Hakkari'de 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların Van ilinin güneyinde, Bitlis , Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van'da 8, Muş'ta 5, Bitlis'te 3 ve Hakkari'de 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN
Kaynak: İHA
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