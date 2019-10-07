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Meteorolojiden Muğla için korkutan uyarı

Meteoroloji 4. Bölge Tahmin ve Uyarı merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da başta,, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor.

07.10.2019 14:55Meteorolojiden Muğla için korkutan uyarı
Meteoroloji 4. Bölge Tahmin ve Uyarı merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da başta,, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Muğla'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak il genelinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (76-150 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - MUĞLA

Köyceğiz, Ortaca, Muğla, Ula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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