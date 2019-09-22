Meteorolojiden önemli uyarı! 4 kentte sağanak yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreler ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE'DE RÜZGARIN HIZI 60 KM

Rüzgarın Marmara'nın güney ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa),Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre şehirlerimizde sıcaklık ise şöyle...

ANKARA: 19, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 22, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 30, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 31, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ: 19, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

RİZE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, hafif

yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu, hafif

yağmur ve sağanak yağışlı.

AĞRI: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 18, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 29, Az bulutlu ve açık.

MARDİN: 27, Az bulutlu ve açık.