Haberler» Güncel» Haber

Meteorolojiden orman yangını uyarısı

Muğla'da yüksek sıcaklık ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklar ile meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

22.08.2019 17:46 Meteorolojiden orman yangını uyarısı
Muğla'da yüksek sıcaklık ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklar ile meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla genelinde yarından itibaren 26 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklıkların etkili olması bekleniyor.
İl genelinde en yüksek hava sıcaklığının 40 derece, nem oranının ise yüzde 15-30 olacağı tahmin ediliyor.
Yüksek sıcaklık ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklar ile meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:14   Evlerini ve ağaçları saran tırtıllarla mücadele ediyorlar
18:14   İş Bankası Genel Müdürü Bali'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı
18:14   Anadolu Otoyolu'nda yenileme çalışması yapılacak
18:12   Ağacın kopan dalından son anda kurtuldu
18:12   - Sudan'da Aşiretler Arasında Çatışma: 1 Ölü, 58 Yaralı
18:12   İş Bankası Genel Müdürü Bali'nin acı günü
18:11   Marmaris'te aynı yerde 3'üncü orman yangını