Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Orta Ege 'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vatandaşların Orta Ege'de beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

METEOROLOJİ'DEN YAPILAN SON DEĞERLENDİRMELER

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bingöl, Muş ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA: Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

EGE: Çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MANİSA °C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde sis ve pus, sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinin sisli ve puslu olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı