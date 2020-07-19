Meteoroloji’den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji; Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), Batı Karadeniz (Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop), İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

ÜLKENİN KUZEY KESİMLERİ PARÇALI VE YER YER ÇOK BULUTLU OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği tahmin ediliyor.