Meteorolojiden Sağanak Uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz
kıyıları ile Marmara
bölgesinin bazı illerinde yarın sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, havanın yarın Türkiye
'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli
, İstanbul
, Kocaeli
ve Sinop
çevreleri ile Kastamonu
'nun kıyı kesimlerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Kastamonu,Marmara,Doğu Karadeniz
11 Kasım 2018 Pazar 22:47