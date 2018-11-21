Meteorolojiden Sağanak Uyarısı

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:05



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:05

Hatay ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevreleri ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Köyceğiz'de devam eden yağışların saat 16.00'ya kadar çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.Kıyı ilçeleri başta olmak üzere Hatay çevrelerinde akşam saatlerinden sonra etkili olacak yağışın ise yarın sabaha kadar süreceği öngörülüyor.