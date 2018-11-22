Meteorolojiden Sağanak Uyarısı

Karadeniz
, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz
ve Marmara
'nın doğusunda yarın sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye
genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve Marmara'nın doğusuyla Afyonkarahisar
, Antalya
ve Isparta
'nın doğusu, Karaman
, Konya
ve Sivas
çevrelerinde yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz
'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması öngörülüyor.
Rüzgarın, Batı Karadeniz
, Marmara ile Ege
'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Denizlerde fırtına beklenmiyor.
Marmara,Karadeniz
22 Kasım 2018 Perşembe 13:05