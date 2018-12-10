Meteorolojiden Sağanak Uyarısı

Doğu Marmara
ve Batı Karadeniz
'deki bazı illerde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli
, Sakarya
, Düzce
, Zonguldak
ve Bartın
'daki sağanak şeklindeki yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli olacağı ve 24 saatlik periyotta metrekareye 30-60 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.
Yarın akşam saatlerine kadar sürecek yağışta, ani sel, su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Bartın,Marmara,Batı Karadeniz
10 Aralık 2018 Pazartesi 19:44