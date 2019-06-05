Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmazkenyarın ise 11 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın havanın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR
Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 30 derece
İstanbul: Parçalı bulutlu 27 derece
İzmir: Az bulutlu 28 derece
Adana: Az bulutlu ve açık 33 derece
Bursa: Parçalı bulutlu 28 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık 25 derece
Samsun: Parçalı bulutlu 24 derece
Trabzon: Parçalı bulutlu 24 derece
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 28 derece
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 derece
Kaynak: AA
Eskişehir
, Kütahya
, Bilecik
, Sakarya
, Yaşam
, Güncel