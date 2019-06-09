Meteorolojiden sağanak uyarısı

İç Anadolu
ve Karadeniz
ile Doğu Anadolu, Akdeniz
, Ege
ve Marmara
bölgesindeki bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz
'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz
, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli
, Edirne
, Kocaeli
, Sakarya
, Bilecik
, Bursa
'nın doğusu, Bitlis
, Van
ve Hakkari
çevreleri ile Doğu Akdeniz
'in Toroslar
kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu
'nun doğusunda güney ve güneydoğudan kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA
Ege
, Akdeniz
, Karadeniz
, İç Anadolu
, Ekonomi