Meteorolojiden sağanak uyarısı

Karadeniz
, İç Anadolu
ve Akdeniz
bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra görüleceği tahmin edilen sağanağın Samsun
, Ordu
, Tokat
, Amasya
ve Çorum
, Kayseri
, Niğde
, Nevşehir
, Karaman
, Yozgat
ve Sivas
, Trabzon
, Giresun
, Kastamonu
ve Sinop
'un iç kesimleri ile Adana
ve Mersin
'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Ani sel, su baskını
, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AAyerel
, akdeniz
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