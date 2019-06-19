19.06.2019 22:49
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Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Aksaray ve Kırşehir ile Konya'nın kuzey, Ankara'nın güney ve Eskişehir'in doğu ilçelerinde, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece saatlerinde Aksaray ve Kırşehir ile Konya'nın kuzey, Ankara'nın güney ve Eskişehir'in doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARI SEL, SU BASKINI GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Öte yandan Samsun'da da bu gece saatlerinden sonra başlaması beklenen gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların, kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor
Kaynak: AA
Konya, Ankara, Eskişehir, Güncel

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