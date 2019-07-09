09.07.2019 12:28
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Trakya ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Trakya'da kuvvetli olması bekleniyor.
Denizlerde fırtına öngörülmüyor.
Kaynak: AA
Trakya Bölgesi, İstanbul, Yalova, Güncel

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