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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

16.08.2019 15:51 Meteorolojiden sağanak uyarısı
Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yarın öğleden itibaren etkili olacak. Yağışların pazar sabahına kadar yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.
Muhtemel su baskını, ani sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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