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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun il genelinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

22.08.2019 20:54 Meteorolojiden sağanak uyarısı
Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun il genelinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Samsun'un doğusu (Terme, Çarşamba, Salıpazarı), Ordu ve Giresun il genelinde bugün akşam saatlerinden itibaren yarın saat 18.00'e kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Giresun, Samsun, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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