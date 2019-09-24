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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yarın aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

24.09.2019 12:20Meteorolojiden sağanak uyarısı
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yarın aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yarın aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Yarın Antalya'nın merkez ve Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Akseki ilçelerinde kuvvetli, İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu, hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Karadeniz, Marmara, Akdeniz, Ege, Güncel

Kaynak: AA

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