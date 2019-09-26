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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunda bugün hafif sağanak tahmin ediliyor.

26.09.2019 08:22Meteorolojiden sağanak uyarısı
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunda bugün hafif sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya
çevreleri ve Samsun'un doğusunda hafif sağanak öngörülüyor. Diğer
yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ile 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim
normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Samsun, Tokat, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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