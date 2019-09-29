Haberler » Güncel » Haber

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.

29.09.2019 08:30Meteorolojiden sağanak uyarısı
Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç bölgelerde 1 ile 3 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Trabzon, Artvin, Rize, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:18 Sakarya'daki gıda zehirlenmesi şüphesi
14:18 Festivalde 30 kilogramlık kabak 20 bin liraya satıldı
14:17 Antalya baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçaklayıp öldürdü
14:17 Spor suat tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
14:17 Gaziantep jandarmadan yaylacılara 'yaşam malzemesi' uyarısı
14:16 Yeni Kömürhan Köprüsü'nde birleşmeye 198 metre kaldı (2)
14:16 Bilecik'te otomobil direğe çarptı: 1 yaralı