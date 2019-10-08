Haberler » Güncel » Haber

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

08.10.2019 08:34Meteorolojiden sağanak uyarısı
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı
kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde hava parçalı bulutlu olacak.
Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın
çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.
Bu kesimlerde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:00 Şehit, harp, vazife malulleri ve çocuklarına eğitim yardımı
11:00 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
11:00 "Eğitim yardımı ödemelerine başlandı"
11:00 Gaziantep'te Gebe Okulu projesiyle 6 bin 500 anne adayına ulaştı
11:00 Hüyük'te göl sahillerinin çehresi değişecek
11:00 flaş
10:59 "6. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" Kısa Film Yarışması için başvuru dönemi başladı