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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

21.10.2019 20:12Meteorolojiden sağanak uyarısı
Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Ekonomi

Kaynak: AA

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