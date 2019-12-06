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Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için sağanak uyarısında bulundu.

06.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:06

'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

MARMARA İÇİN SAĞANAK, ŞIRNAK VE HAKKARİ İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı

Güneydoğu Anadolu, Marmara, Güncel

Kaynak: AA


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